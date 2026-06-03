A Legnano, un candidato di Fratelli d'Italia ha eseguito un saluto romano durante un evento elettorale il 3 giugno. L'Anpi ha condannato il gesto, definendolo inaccettabile. La polemica ha sollevato reazioni da parte di diverse forze politiche e cittadini. Non sono stati resi noti altri dettagli sui partecipanti coinvolti o sulle eventuali conseguenze legali.

Chi sono i candidati coinvolti nel gesto contestato a Legnano? Come ha reagito l'Anpi dopo l'episodio del 3 giugno? Perché questo simbolo sta creando tensioni nel tessuto sociale locale? Quali spiegazioni forniranno Terreni e Cavallari riguardo all'accaduto??? In Breve L'episodio si è verificato in data 03 giugno 2026 a Legnano. Coinvolti i candidati locali Francesco Terreni e Nicola Cavallari. L'Anpi contesta il gesto come ferita alla memoria storica nazi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Legnano, polemica per il saluto romano di FdI: l’Anpi critica il gesto

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