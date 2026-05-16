Corteo per la Palestina a Milano saluto romano e gesto del mitra da palazzo

Da milanotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio a Milano si è svolto un corteo nazionale a sostegno della Palestina, con partenza nel primo pomeriggio da piazzale XXIV maggio. Circa 5.000 persone hanno partecipato, portando bandiere palestinesi, del Libano, dell'Iran e di Hezbollah. Durante la manifestazione sono stati segnalati saluti romani e gesti del mitra rivolti verso il palazzo vicino al percorso. La protesta ha attraversato diverse vie della città, con un'ampia presenza di manifestanti e alcuni momenti di tensione.

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A Milano sabato 16 maggio ha sfilato il corteo nazionale per la Palestina. La manifestazione, partita nel primo pomeriggio da piazzale XXIV maggio, ha visto la partecipazione di circa 5mila persone con bandiere palestinesi, del Libano, della Repubblica islamica iraniana e anche di Hezbollah. In. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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