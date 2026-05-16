Corteo per la Palestina a Milano saluto romano e gesto del mitra da palazzo

Sabato 16 maggio a Milano si è svolto un corteo nazionale a sostegno della Palestina, con partenza nel primo pomeriggio da piazzale XXIV maggio. Circa 5.000 persone hanno partecipato, portando bandiere palestinesi, del Libano, dell'Iran e di Hezbollah. Durante la manifestazione sono stati segnalati saluti romani e gesti del mitra rivolti verso il palazzo vicino al percorso. La protesta ha attraversato diverse vie della città, con un'ampia presenza di manifestanti e alcuni momenti di tensione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui