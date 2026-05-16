Saluto romano e gesto del mitra contro il corteo per la Palestina a Milano | accertamenti della Digos

Durante il corteo per la Palestina a Milano, un giovane ha spinto un'azione provocatoria affacciandosi da una finestra e mostrando un saluto romano. In seguito, ha mimato un gesto associato alle truppe naziste rivolgendo il dito contro i partecipanti alla manifestazione. La polizia ha avviato accertamenti per verificare l'identità e le motivazioni del ragazzo coinvolto. La manifestazione si è svolta senza ulteriori incidenti, e le forze dell’ordine monitorano la situazione.

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