Legnano al ballottaggio | così gli apparentamenti trasformano la città in un laboratorio politico nazionale

A Legnano si avvicina il secondo turno delle elezioni comunali. Nelle ultime ore, diversi partiti e candidati hanno annunciato apparentamenti e accordi, modificando gli schieramenti. Le scelte influenzeranno la corsa finale, con alcuni candidati che hanno stretto alleanze per rafforzare le proprie posizioni. La città si prepara a votare di nuovo, mentre le negoziazioni tra le forze politiche continuano a cambiare gli equilibri. La competizione si concentra sulla scelta finale degli elettori.

Legnano (Milano), 3 giugno 2026 – Laboratorio Legnano: la settimana che porta al ballottaggio tra il sindaco uscente Lorenzo Radice e Mario Almici conferma che la situazione generata in città dalle alleanze – prima e dopo il primo turno – ha assunto la forma di involontaria di prova generale per comprendere che risultato possano portare vicinanze su scala locale, al momento al di fuori dello scenario nazionale. Aveva iniziato Lorenzo Radice, che aveva deciso di allargare il campo includendo nella propria coalizione che si sviluppa a partire dal Partito democratico una lista civica direttamente ispirata da Azione di Carlo Calenda. Paola... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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