Oggi si apre la fase conclusiva della campagna elettorale in vista del ballottaggio di domenica e lunedì. Le trattative tra i candidati si concentrano sugli apparentamenti, con negoziazioni in corso per ottenere sostegni e alleanze. Le decisioni prese nelle prossime ore potranno influenzare gli esiti del voto finale. La campagna si intensifica mentre gli elettori si preparano a recarsi alle urne per scegliere il nuovo sindaco.

Inizia oggi lo sprint finale in vista del ballottaggio che, domenica e lunedì prossimi, consentiranno ai vigevanesi di scegliere il sindaco della città. La scelta è tra Rossella Buratti, candidata del campo largo di sinistra, la più votata al primo turno (34,31%); e Paolo Previde Massara, appoggiato dalla civica Lab27029 e Forza Italia (24,38). Fondamentale sarà l’affluenza alle urne che al primo turno è stata di appena il 52,03% contro il 57,64% della precedente tornata e che di fatto indica nel partito dell’astensione quello più numeroso in città. Ora ci sono da capire gli eventuali apparentamenti. In via ufficiale Previde Massara ha sottolineato di non volerne sapere, per coerenza verso l’elettorato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sprint finale verso il ballottaggio. L’asso sono gli apparentamenti. In corso chiusure e negoziazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ballottaggio per il sindaco. Incubo astensionismo. Prove di apparentamentiIl prossimo turno di ballottaggio per la carica di sindaco si avvicina, mentre si intensificano le trattative per gli apparentamenti tra le liste.

VIDEO I Sicari al ballottaggio contro Legnini, sugli apparentamenti nessuna chiusura "per il bene della città"Il candidato sindaco Cristiano Sicari è arrivato nel suo comitato elettorale intorno alle 19, dopo aver trascorso il pomeriggio con la famiglia in...

Temi più discussi: LODI Rigenerazione dell’ex Linificio, si va verso lo sprint finale; Giochi del Mediterraneo, Perez e Legrottaglie caricano Taranto: Impianti meravigliosi, straordinaria città; Beccaria, sprint finale: piazza pronta a ottobre. Si parte dai marciapiedi, qui alberi di sette metri; Gol, giocate e sorrisi: Marcus Thuram, una stagione trionfale.

Sprint finale verso il ballottaggio. L’asso sono gli apparentamenti. In corso chiusure e negoziazioniVigevano torna alle urne il prossimo fine settimana per scegliere definitivamente il sindaco. La scelta è tra Rossella Buratti, in testa al primo turno col 34,31%, e Paolo Previde Massara (24,28). ilgiorno.it

Quando tutto sembrava perso @seppkuss ha messo il turbo e nella scalata finale verso Pian di Pezzè ha riacciuffato Giulio Ciccone andandosi a prendere il tappone dolomitico di questo @giroditalia... #ciclismo #cycling #bicipro #giroditalia bici.pro/news/prof x.com

La classifica piloti dopo il Canadian Sprint reddit

Giro d’Italia 2026: il percorso e le tappe della terza settimanaL'odierna giornata di riposo concede ai partecipanti la preziosa opportunità di recuperare energie mentali e fisiche che potranno certamente rivelarsi ... oasport.it