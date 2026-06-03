Legge sulla cannabis per arricchirmi? Riguardava coltivazione e uso terapeutico | Sodano replica e annuncia azioni legali

Notizia in breve

A poco più di 48 ore dal silenzio elettorale, un politico ha preso parola durante un incontro con i giovani in un locale sulla spiaggia a San Leone. Ha risposto alle accuse relative a una legge sulla cannabis, precisando che si trattava di regolamentare coltivazione e uso terapeutico. Contestualmente, ha annunciato l’intenzione di intraprendere azioni legali in risposta alle critiche ricevute. La discussione ha coinvolto temi legati alla regolamentazione della cannabis e alle relative implicazioni legali.