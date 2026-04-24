Usl Umbria 1 infermieri sottratti ai malati per portare le auto in officina | il sindacato annuncia azioni legali

In un caso che ha attirato l’attenzione, si segnala che infermieri dell’azienda sanitaria sono stati temporaneamente assegnati ad attività estranee alla loro funzione principale. Questa decisione sarebbe stata presa a causa di una carenza di personale, portando alcuni professionisti a essere distolti dall’assistenza ai pazienti fragili per portare le auto aziendali in officina e ai centri di revisione. Il sindacato ha annunciato che intraprenderà azioni legali in risposta a questa situazione.

A fronte della carenza di personale infermieristico, professionisti dell'assistenza domiciliare integrata vengono sottratti ai pazienti fragili per accompagnare le auto aziendali in officina, dai gommisti e ai centri di revisione. È la grave e paradossale situazione denunciata dalla Segreteria.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Guardia, degrado centro storico: il cittadino straniero scrive al Papa e annuncia azioni legali Brando Ephrikian replica a Raffaella Scuotto e annuncia azioni legali: ‘Accuse infondate’Dopo giorni di clamore mediatico, Brando Ephrikian ha deciso di rompere il silenzio sulle gravi accuse mosse dalla sua ex fidanzata Raffaella... Altri aggiornamenti Si parla di: Sanità: in Umbria tac e risonanze superano la media nazionale, ma la distribuzione non è omogenea. Umbria. Riordino Ssr: le Usl passano da 4 a 2Il passaggio da quattro aziende Usl a due, oltre ad una maggiore interconnessione tra le Ao di Terni e di Perugia, sono i punti nodali del documento politico-programmatico presentato in Giunta ... quotidianosanita.it Si estende servizio referti online dell'Usl Umbria 1L'implementazione del nuovo Sistema informativo di laboratorio, per scaricare i referti online dell'Usl Umbria 1, sta giungendo a conclusione. Da giovedì 4 dicembre sarà attivato anche per i ... ansa.it