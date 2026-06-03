Legge sulla cannabis per arricchirmi? Riguardava autocoltivazione e uso terapeutico | Sodano replica e annuncia azioni legali

A poche ore dalla fine della campagna elettorale, un candidato ha risposto alle accuse relative a una legge sulla cannabis. La questione riguardava l'autocoltivazione e l'uso terapeutico della pianta. Il politico ha dichiarato di non aver mai cercato di arricchirsi con questa normativa e ha annunciato azioni legali contro le affermazioni diffamatorie. L'incontro si è svolto in un locale sulla spiaggia e ha visto la partecipazione di giovani.

A poco più di 48 ore dal silenzio elettorale, Michele Sodano, durante un incontro con i giovani in un locale in spiaggia a San Leone, prova ad abbassare i toni dello scontro politico ma allo stesso tempo risponde duramente alle accuse che hanno acceso il confronto elettorale ad Agrigento. Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Vasetto di Cannabis alla Camera, la cessione gratuita di Magi

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