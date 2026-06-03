L’editore del New York Times ha accusato le aziende di intelligenza artificiale di rubare in modo sfacciato la proprietà intellettuale dei media. In una dichiarazione pubblica, ha sottolineato che le piattaforme AI utilizzano contenuti senza autorizzazione, definendo il comportamento come un furto evidente. Nessun dettaglio su eventuali azioni legali o accordi è stato comunicato. La posizione rappresenta una critica forte contro le aziende del settore, senza ulteriori commenti o specifiche.

Arthur Gregg Sulzberger, presidente ed editore del New York Times ha attaccato duramente le grandi aziende dell’intelligenza artificiale accusandole di “furto sfacciato di proprietà intellettuale”. Intervenuto al “World News Media Congress” di Marsiglia, Sulzberger ha affermato: “I giganti tecnologici saccheggiano i siti di notizie senza permesso e senza compenso”. Secondo l’editore del prestigioso quotidiano statunitense, le società che si occupano di AI starebbero “consolidando un controllo sproporzionato sui nostri dati e sulla nostra attenzione” senza, però, garantire accesso a informazioni affidabili e verificate. Il giornalista, la cui... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’editore del NYT contro le piattaforme AI: “Stanno rubando in modo sfacciato la proprietà intellettuale dei media”

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24 maggio 2026, Italia - USA RESISTETE A TRUMP, NON CAPITOLATE Il patetico appello di Sulzberger, editore del New York Times, cui l'agenzia poi degradata d'Italia fa eco. Lungi dal definirsi giornalismo, questo è un tipico caso di framing ideologico: tra x.com

Il NYT non può fermarsi, non si fermerà con Tilly Norwood reddit

L’editore del NYT: dall’AI furto sfacciato di proprietà intellettualeArthur Gregg Sulzberger del New York Times attacca le aziende AI al congresso Wan-Ifra di Marsiglia: Saccheggiano i siti di notizie senza permesso né compenso. msn.com