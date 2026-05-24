Arthur Gregg Sulzberger, editore del New York Times, ha dichiarato durante un evento alla Yale Law School che i media devono resistere alla pressione dell'amministrazione statunitense, sottolineando la necessità di non capitolare. L'intervento ha riguardato le recenti tensioni tra i media e le autorità, con Sulzberger che ha evidenziato come sia importante mantenere l'indipendenza giornalistica in un contesto di crescente scrutinio.

Donald Trumpcontinua apuntare il dito contro la stampa, imponendorestrizioni ai media, avviandocause legalie creando un clima di intimidazione nei confronti dei conduttori. L’editore delNew York Times,Arthur Gregg Sulzberger, ha mosso unacritica severaal presidente degli Stati Uniti, accusandolo di portare avanti, dalla sua entrata alla Casa Bianca,azioni che compromettono la libertà di stampa. Nel corso di un intervento allaYale Law Schooldi New York, Sulzberger ha inoltre espressodure parole nei confronti di alcune testategiornalistiche che, a suo avviso, avrebbero ceduto alle pressioni dell’amministrazione americana. “È impossibile... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump sotto accusa, editore Nyt: ‘I media devono resistere, non capitolare’

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