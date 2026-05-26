Durante un evento a New York, l’editore del “New York Times” ha invitato i media statunitensi a resistere alle pressioni dell’amministrazione, criticando duramente il presidente per gli attacchi alla stampa. Sulzberger ha sottolineato la necessità di mantenere l’indipendenza dei media di fronte alle pressioni politiche. L’intervento si è svolto alla Yale Law School, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni o sui contenuti specifici dell’appello.

Durante un evento della Yale Law School a New York, Arthur Gregg Sulzberger, editore del New York Times, ha criticato duramente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per i suoi attacchi alla stampa ed esortato i media statunitensi a resistere alle pressioni dell’amministrazione Usa. “Non serve a nessuno aggirare la realtà che il presidente Trump?ha utilizzato una gamma sempre più ampia di strumenti e poteri per attaccare la stampa in modo molto più aggressivo rispetto ai suoi predecessori” ha dichiarato Sulzberger che, oltre a citare una serie di restrizioni imposte dall’amministrazione statunitense, ha bacchettato quelle aziende che hanno patteggiato con il presidente “cause che avrebbero potuto vincere”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’appello dell’editore del “New York Times” ai media Usa: “Resistete a Trump”

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RESISTERE, RESISTERE, RESISTERE. LO DICE LEDITORE DEL NYT CONTRO TRUMP

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