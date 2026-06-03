Le micro e piccole imprese dell’Emilia-Romagna, tradizionalmente il pilastro dell’economia regionale, stanno rallentando. I dati mostrano una diminuzione significativa degli investimenti negli ultimi mesi. Le aziende segnalano incertezze riguardo al futuro, mentre il volume di spesa e di nuove assunzioni si è ridotto. La situazione evidenzia un rallentamento rispetto agli anni precedenti, con segnali di difficoltà che coinvolgono il tessuto imprenditoriale locale.

Per anni le micro e piccole imprese hanno rappresentato il cuore produttivo dell’Emilia-Romagna. Oggi, però, il motore dell’economia regionale mostra evidenti segnali di rallentamento, con investimenti in forte calo e prospettive sempre più incerte per il tessuto imprenditoriale locale. A certificarlo sono i dati di TrendER 2026, l’osservatorio del Centro Studi CNA Emilia-Romagna realizzato in collaborazione con Istat, che fotografa una situazione complessa per il sistema delle micro e piccole imprese regionali. Il dato più allarmante riguarda gli investimenti complessivi, diminuiti del 24% in un solo anno. Le aziende con meno di venti addetti faticano a pianificare il futuro, frenate da un clima di incertezza che coinvolge sia i mercati internazionali sia il contesto economico nazionale. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - L’economia emiliana si blocca

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