Ciclismo Alessia Orsi campionessa emiliana

La ciclista solierese Alessia Orsi si è confermata campionessa regionale juniores durante una competizione tenutasi a Gossolengo, in provincia di Piacenza. La gara ha visto la partecipazione di numerose giovani atlete provenienti dalla regione, con Orsi che ha conquistato la vittoria dopo aver superato le sue avversarie nel corso della corsa. L'evento si è svolto su un percorso pianeggiante che ha messo alla prova le capacità di resistenza delle concorrenti.

La solierese Alessia Orsi (foto) si è confermata campionessa regionale juniores a Gossolengo (Pc) e Rachele Barbieri in maglia azzurra è tornata in pista sul velodromo di Ghent (Belgio) con una pregevole prestazione al termine delle quattro prove dell’ omnium giungendo 8^ dopo quattro anni lontano dalla pista. Alessia Orsi, dopo un bel sesto posto di sabato a Bianconese (Pr), nella gara piacentina vinta dalla figlia d’arte Azzurra Ballan, ha concluso a ridosso della top ten e migliore delle emiliano-romagnole ed ha indossato la maglia giallorossa consegnata dalla consigliera regionale Milena Cavani(foto). A Castro in Puglia nella Granfondo Castro Legend Cup di Mtb la pavullese Chiara Gualandi si è fermata ai piedi del podio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo. Alessia Orsi campionessa emiliana Notizie correlate Ciclismo. Le sorelle Orsi al Memorial RastelliSaranno le donne juniores oggi a Bianconese (Pr) ad aprire l’intenso weekend del ciclismo modenese. Alessia Zecchini, la campionessa del mondo di apnea dà il via al carnevale “sommerso”La campionessa del mondo di apnea Alessia Zecchini ha dato il via al carnevale “sommerso” immergendosi vestita da Regina degli Abissi nella Y-40 The... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ciclismo. Alessia Orsi campionessa emiliana; Ciclismo – Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sul podio Donne Juniores a Pettenasco; Azzurra Ballan (Breganze Millenium) trionfa in volata nel Città di Gossolengo; Ciclismo. Le sorelle Orsi al Memorial Rastelli. Ciclismo. Alessia Orsi campionessa emilianaLa solierese Alessia Orsi (foto) si è confermata campionessa regionale juniores a Gossolengo (Pc) e Rachele Barbieri in maglia azzurra è tornata in pista sul velodromo di Ghent (Belgio) con una ... ilrestodelcarlino.it Ciclismo. Le sorelle Orsi al Memorial RastelliSaranno le donne juniores oggi a Bianconese (Pr) ad aprire l’intenso weekend del ciclismo modenese. Il Memorial Rastelli scatterà ... sport.quotidiano.net La figlia d'arte si impone nella gara organizzata dalla Bft Burzoni VO2 Team Pink che chiudeva la Challenge Due Giorni del Ducato. Per le "panterine"; podio sfiorato per Matilde Rossignoli ("regina" dei Gpm) e maglia regionale conquistata da Alessia Orsi Co - facebook.com facebook