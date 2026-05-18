Gallerie Estensi Viaggio nell’arte in terra emiliana

Le Gallerie Estensi, situate tra Modena e Sassuolo, rappresentano un punto di riferimento per l’esposizione di opere d’arte e collezioni storiche nella regione emiliana. Le strutture museali ospitano dipinti, sculture e documenti che raccontano secoli di storia locale e artistica. L’insieme delle gallerie si sviluppa lungo un percorso che collega diverse sedi, creando un itinerario culturale di grande richiamo. La gestione museale si occupa di conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio artistico di questa area.

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L’esperienza museale trova ormai da tempo uno straordinario baricentro alle Gallerie Estensi, tra Modena e Sassuolo, dove la storia innerva ogni luogo e si proietta nel futuro. Varcare la soglia della Galleria Estense a Modena significa immergersi in un vero e proprio viaggio dal passato al presente: il Vestibolo degli Estensi, ideato e allestito di recente, non è una semplice sala d’ingresso, ma un portale che riannoda i fili di un mecenatismo millenario. Un luogo che vede al centro di tutto la dinastia estense cui la direttrice Alessandra Necci ha restituito un ruolo centrale nel museo, necessario per la valorizzazione della sua identità.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gallerie Estensi. Viaggio nell’arte in terra emiliana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pimpa alle Gallerie Estensi. Una guida d’eccezione per scoprire i nostri tesori Storie da Museo. Un viaggio nell’arte e nella memoriaArezzo, 25 marzo 2026 – A partire da sabato 28 marzo 2026 tornano gli incontri di “Storie da Museo”, il ciclo di appuntamenti dedicato alle persone... Gallerie Estensi. Viaggio nell’arte in terra emilianaL’esperienza museale trova ormai da tempo uno straordinario baricentro alle Gallerie Estensi, tra Modena e Sassuolo, dove la storia ... quotidiano.net Il Vestibolo degli Estensi. Gallerie, la storia dei duchi ora è protagonista e accoglie i visitatoriI duchi ci osservano: ecco Borso d’Este, che alla metà del ‘400 a Ferrara fu il primo a ottenere l’agognata investitura, prima dall’imperatore poi dal Papa a cui mostrò anche la meravigliosa Bibbia ... ilrestodelcarlino.it