Leclerc rinnova il contratto con la Ferrari | Abbiamo un obiettivo comune | riportare il titolo mondiale a Maranello
Leclerc ha firmato un nuovo contratto con la Ferrari, rimanendo nel team di Formula 1. La casa automobilistica ha dichiarato di condividere l’obiettivo di vincere il campionato mondiale. La conferma è arrivata attraverso un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea la volontà di proseguire insieme nel progetto sportivo. La notizia segue le precedenti trattative tra il pilota e la scuderia.
Charles Leclerc e la Ferrari ancora insieme. Per molti anni. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo “ pluriennale ” con il campione monegasco sul proprio sito: “La scuderia Ferrari HP annuncia il rinnovo dell’accordo con Charles Leclerc, che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1 “. Soddisfatto dell’accordo anche lo stesso Leclerc: “Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo in questa squadra più che mai e sono profondamente grato di poter continuare a lottare fianco a fianco verso il nostro obiettivo comune: riportare il titolo mondiale a Maranello “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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