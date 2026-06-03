Leclerc ha firmato un nuovo contratto con la Ferrari, rimanendo nel team di Formula 1. La casa automobilistica ha dichiarato di condividere l’obiettivo di vincere il campionato mondiale. La conferma è arrivata attraverso un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea la volontà di proseguire insieme nel progetto sportivo. La notizia segue le precedenti trattative tra il pilota e la scuderia.

Charles Leclerc e la Ferrari ancora insieme. Per molti anni. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo “ pluriennale ” con il campione monegasco sul proprio sito: “La scuderia Ferrari HP annuncia il rinnovo dell’accordo con Charles Leclerc, che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1 “. Soddisfatto dell’accordo anche lo stesso Leclerc: “Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo in questa squadra più che mai e sono profondamente grato di poter continuare a lottare fianco a fianco verso il nostro obiettivo comune: riportare il titolo mondiale a Maranello “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Leclerc rinnova il contratto con la Ferrari: “Abbiamo un obiettivo comune: riportare il titolo mondiale a Maranello”

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LECLERC PERDE LA PAZIENZA! L'Ultimo Avviso alla Ferrari in F1 | notizie di ferrari

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