leclerc rinnova con la ferrari accordo pluriennale voglio riportare il mondiale a maranello continueremo a lottare

La Ferrari ha annunciato il rinnovo pluriennale dell’accordo con il pilota Charles Leclerc, che continuerà a gareggiare in Formula 1 con il team di Maranello. La decisione conferma la permanenza del pilota nel team anche nella prossima stagione. Leclerc ha espresso l’obiettivo di riportare il Mondiale a Maranello e ha dichiarato che la squadra continuerà a lottare. L’annuncio è stato dato il 3 giugno 2026.

Roma, 3 giugno 2026 – Continua l’avventura di Charles Leclerc in Ferrari. La Scuderia di Maranello ha annunciato il rinnovo pluriennale dell’accordo con il pilota monegasco che continuerà quindi a gareggiare in Formula 1 per il Cavallino. ''Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi", sottolinea in una nota Fred Vasseur, Team Principal di Maranello. Charles: “Lotteremo per riportare il Mondiale a Maranello”. "Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari HP che per me è molto più di un team – commenta Leclerc a proposito del rinnovo –. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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