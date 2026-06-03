La Ferrari blinda Leclerc con un rinnovo pluriennale | È la squadra che ho sempre amato

Charles Leclerc ha firmato un contratto pluriennale con la Ferrari, rimanendo in squadra nei prossimi anni. Il pilota ha dichiarato di considerare la scuderia come una seconda famiglia. La firma garantisce la continuità dell’accordo tra il driver e il team di Formula 1. La notizia arriva dopo mesi di trattative tra le parti. Leclerc continuerà a gareggiare con la squadra, che ha sottolineato il suo impegno nel mantenere il pilota nel team.

Charles Leclerc ha firmato un nuovo accordo che lo legherà alla Ferrari nei prossimi anni: "Per me è una seconda famiglia". Vasseur: "Qualcosa di molto naturale per noi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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F1, Ferrari 2026, Leclerc in pista con la SF-26 per lo shakedown a Fiorano

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