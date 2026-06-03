Leclerc resta in rosso annunciato un rinnovo pluriennale con il Cavallino

La scuderia di Formula 1 ha annunciato il rinnovo pluriennale con il pilota, che continuerà a gareggiare con il team nelle prossime stagioni del campionato. La decisione riguarda il contratto di un pilota monegasco, già in forza alla squadra, che proseguirà a rappresentare i colori del team in futuro. L'annuncio conferma la volontà di proseguire insieme nel campionato mondiale. La comunicazione è stata resa nota dalla squadra senza ulteriori dettagli.

Ferrari e Charles Leclerc proseguiranno insieme. La Scuderia di Maranello ha annunciato il rinnovo del proprio accordo con il pilota monegasco, che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1.Entrato a far parte della Driver Academy di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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