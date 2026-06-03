Leclerc punta Schumacher | diventerà il pilota con più GP in Ferrari

Il pilota monegasco diventerà il più presente nella storia della Ferrari, superando le 96 gare disputate grazie a un nuovo contratto. La firma permette di proseguire la carriera con il team, consolidando la sua presenza in Formula 1. La sua permanenza si estende oltre la precedente durata e lo colloca tra i piloti con il maggior numero di Gran Premi disputati con la scuderia. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

Ci piacciono gli highlander, quelli che scalzano tutti i record e raggiungono vette altissime. Per età, onore o gloria. Ma anche per fedeltà a un colore ci va bene. In Ferrari quell’uomo è Charles Leclerc. C’è di più dietro il rinnovo di un contratto in un periodo insolito per la Formula 1. Non è solo una carta fidelity, è uno sposalizio che renderà il pilota monegasco il più longevo sulla Rossa di Maranello. Basteranno una manciata di gare quest’anno e l’anno prossimo per superare un simbolo, quel Michael Schumacher che detiene (al momento) lo scettro di pilota più ferrarista di sempre. Leclerc non è solo giovane, fresco, vincente. È una bandiera (rossa) che sventola sui circuiti del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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