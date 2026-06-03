Il contratto tra Charles Leclerc e Ferrari è stato rinnovato per diversi anni. La firma è stata annunciata alla vigilia del Gran Premio di Montecarlo, che si corre sulla pista di casa del pilota. Leclerc continuerà a guidare per la scuderia di Maranello, senza indicazioni sulla durata esatta del nuovo accordo. La notizia arriva pochi giorni prima della gara nel Principato.

Charles Leclerc e Ferrari avanti insieme ancora per molti anni. La scuderia di Maranello ha annunciato il rinnovo del contratto con il pilota monegasco alla vigilia del Gran Premio di Montecarlo, sua gara di casa. Una mossa che mette a tacere ogni possibile indiscrezione su un trasferimento di Leclerc, vicecampione del mondo nel 2022 di Formula 1, in un altro team. Nel corso della pausa invernale si parlava di un suo possibile trasferimento all'Aston Martin a partire dal 2027. Il Cavallino non ha ancora annunciato la durata del contratto. "Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari HP che per me è molto più di un team - ha dichiarato Leclerc -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Ilgiornale.it - Leclerc e Ferrari avanti insieme: rinnovo pluriennale per il pilota monegasco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La frustrazione di Charles Leclerc (Ferrari) dopo le FP3 in Giappone per il distacco dalla Mercedes

Notizie e thread social correlati

Leclerc, la Ferrari annuncia il rinnovo pluriennaleLa Ferrari ha annunciato il rinnovo pluriennale del contratto con il pilota monegasco.

Ferrari, Leclerc resta in Maranello: ufficiale il rinnovo pluriennaleFerrari ha annunciato il rinnovo pluriennale del contratto di Leclerc, confermando la permanenza del pilota in squadra.

Temi più discussi: Ferrari e Leclerc avanti insieme, rinnovo fino alpluriennale; Ferrari, Leclerc: Un disastro, mai avuto feeling con l'auto. Hamilton: Che lotta con Verstappen; Che sensazioni trasmette la Ferrari Luce? Il test di Hamilton e Leclerc; F1 | Il lavoro nascosto di Ferrari e Mercedes: cosa è cambiato – VIDEO - Analisi Tecnica - Formula 1.

FERRARI-LECLERC AVANTI INSIEME: ACCORDO PLURIENNALE CON IL PILOTA MONEGASCO Charles Leclerc continuerà a vestire il rosso Ferrari anche negli anni a venire. La scuderia di Maranello ha infatti ufficializzato il prolungamento di contratt x.com

Leclerc e Ferrari avanti insieme: rinnovo pluriennale per il pilota monegascoL’annuncio della scuderia di Maranello. Il legame tra Leclerc e la Rossa proseguirà per molti anni. Il pilota monegasco: È la squadra che ho sempre amato ... ilgiornale.it

Ferrari e Leclerc, avanti insieme: rinnovo pluriennale per CharlesLa Scuderia Ferrari ha annunciato il prolungamento dell’accordo con il pilota monegasco, che continuerà a vestire il rosso nelle prossime stagioni di F1 ... quattroruote.it

Per la prossima gara a Monaco, penso che Charles Leclerc sia in una posizione ottima per ottenere la prima vittoria della Ferrari in quasi 2 anni. È lui il favorito? reddit