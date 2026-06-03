leclerc ferrari rinnovo esteso fino al 2031

La Ferrari ha annunciato il rinnovo del contratto di un suo pilota fino al 2031, estendendo così il precedente accordo. La decisione garantisce che il pilota diventerà il più presente in gara con la scuderia, superando eventuali record precedenti. La comunicazione è arrivata prima dell’inizio della prossima stagione, interrompendo le speculazioni su un possibile addio nel 2029. La durata prolungata del contratto rappresenta un investimento della squadra nel progetto a lungo termine.

Diventerà il pilota con più Gp in Ferrari. La Ferrari gioca d’anticipo e mette fine, ancora prima che iniziassero, a tutte le voce di un possibile addio di Leclerc nel 2029, annunciando, anche un pò a sorpresa, il prolungamento del contratto fino al 2031. La scuderia di Maranello, lancia un messaggio chiaro, il futuro Ferrari si continuerà a chiamare Charles Leclerc ed il rinnovo arriva proprio alla vigilia del Gp di casa, una pista che potrebbe essere congeniale per la Rossa a caccia della prima vittoria stagionale. La storia di Leclerc con la Ferrari è iniziata nel 2019 ma il pilota monegasco è praticamente un pilota Ferrari da sempre. Con la scuderia di Maranello vanta ben 27 pole position e 8 vittorie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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