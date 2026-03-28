Milan Saelemaekers a vita | rinnovo fino al 2031 e sogno Mondiale

Il Milan ha annunciato il rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers fino al 2031. La società ha confermato la permanenza dell’esterno belga nel proprio roster, mantenendo il giocatore centrale nel progetto tecnico. La firma del nuovo accordo rappresenta un investimento a lungo termine per il club e conferma la volontà di proseguire con il medesimo assetto di squadra.

Il Milan ha blindato il suo “equilibratore”: Alexis Saelemaekers si gode la centralità nel progetto di Massimiliano Allegri e ufficializza un rinnovo record fino al 2031. Dopo il biennio di maturazione tra Bologna e Roma, l’esterno belga è tornato a Milanello per restarci, diventando un titolare inamovibile grazie alla sua duttilità tattica. In un’intervista rilasciata al quotidiano Nieuwsblad dal ritiro della nazionale, Saelemaekers ha espresso tutta la sua gratitudine verso il club rossonero, definendo “non scontata” la fiducia dimostrata con un contratto quinquennale che lo legherà ai colori rossoneri praticamente a vita. Oltre al momento... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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