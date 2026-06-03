Charles Leclerc prolunga il contratto con la Ferrari | Sono qui per restare

Il contratto tra il pilota e la scuderia di Formula 1 è stato rinnovato fino al 3 giugno 2026. La firma è stata annunciata oggi, con il pilota che ha dichiarato di voler restare nel team. La decisione garantisce al driver un'estensione pluriennale del suo impegno con la squadra, che continuerà a competere nel campionato di F1 con il suo numero di gara.

Charles Leclerc e Ferrari ancora insieme. La scuderia di Maranello ha annunciato oggi, 3 giugno 2026, il rinnovo pluriennale del contratto del pilota monegasco, che continuerà a vestire i colori del Cavallino Rampante nelle prossime stagioni di Formula 1. La durata esatta dell’accordo non è stata resa nota, ma il team ha confermato che Leclerc resterà uno dei punti di riferimento del progetto sportivo ferrarista. L’accordo tra Scuderia Ferrari HP e Charles Leclerc è stato esteso per più anni”, si legge nella nota diffusa dalla squadra. “Nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1, Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Charles Leclerc's Condition At Ferrari

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ferrari, rinnovato il contratto a Leclerc. Charles: "Non potrei essere più felice"

Charles Leclerc rinnova con Ferrari: il pilota monegasco continuerà la sua avventura in RossoLa Ferrari ha annunciato il rinnovo del contratto con il pilota monegasco, che continuerà a gareggiare con il team nelle prossime stagioni di Formula...

Temi più discussi: UFFICIALE: Leclerc rinnova il contratto con Ferrari; Charles Leclerc prolunga il suo contratto con la Scuderia Ferrari per le prossime stagioni.; Che sensazioni trasmette la Ferrari Luce? Il test di Hamilton e Leclerc; Ferrari, ufficiale il rinnovo di Leclerc: Darò tutto per riportare il titolo a Maranello.

Charles Leclerc prolunga il suo sodalizio con Ferrari: record alla portata x.com

Ferrari blinda Charles Leclerc con un rinnovo pluriennale. Il pilota: felice, voglio riportare il titolo F1 a MaranelloMaranello conferma la fiducia nel suo pilota simbolo. Vasseur: una scelta naturale. Leclerc punta rafforzare ancora di più il progetto Ferrari ... milanofinanza.it

Ferrari, ufficiale il rinnovo di Leclerc: Darò tutto per riportare il titolo a MaranelloIl monegasco prolunga il suo accordo con la scuderia, che dà l'annuncio sui social: Charles è qui per restare ... corrieredellosport.it