Leclerc eterno amore alla Ferrari | Guidare la Rossa è un sogno

A pochi giorni dal Gran Premio di Montecarlo, il pilota ha ribadito il suo impegno con la Ferrari, affermando che guidare la vettura rossa rappresenta un sogno. Leclerc ha così cancellato le voci di un possibile addio alla fine dell’anno, sottolineando il suo amore per il team. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di tensione nelle discussioni sul futuro in squadra.

A pochi giorni dal Gran Premio di Montecarlo che si corre sotto casa sua Charles Leclerc giura eterno amore alla Ferrari cancellando così tutte le nuvole che si erano addensate su Maranello per un possibile addio del pilota monegasco alla fine di questa stagione. La Ferrari ha annunciato il rinnovo contrattuale blindando Leclerc e facendone l’uomo simbolo per cercare di tornare protagonista in quella Formula 1 nella quale la Rossa resta un punto di riferimento ma che nell’ultimo anno e mezzo ha riservato più dolori che gioie. Nessun particolare sulla durata del contratto che probabilmente verrà svelato più avanti, ma una presa di posizione da parte del pilota e del team che non lasciano dubbi sulla volontà di andare avanti insieme per puntare a quel titolo mondiale che manca da troppo tempo (Hakkinen 2007) alla scuderia del Cavallino. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Amore eterno tra #Ferrari e #Leclerc Le parole del monegasco dopo il rinnovo ? #F1 x.com

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