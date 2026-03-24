La quarantesima edizione del Gran Premio del Giappone di F1 si disputerà domenica 29 marzo 2026. Si correrà come d’abitudine nell’autodromo di Suzuka, ormai diventato appuntamento primaverile. La dinamica non è affatto disdicevole, poiché consente di evitare la stagione dei tifoni, che nel Paese del Sol Levante si protrae sino a ottobre. La Ferrari ha un rapporto ondivago con il Giappone. Diciamo pure che c’è stata una sorta di “Luna di Miele” tra il 1997 e il 2004, ma prima e dopo questi otto anni dorati, le soddisfazioni sono state pressoché nulle. Anzi, diciamo pure che la Rossa non vince in terra nipponica ormai da 22 anni! Si tratta di un digiuno clamoroso, se rapportato a un singolo GP. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, i precedenti della Ferrari in Giappone. Digiuno eterno, la Rossa non vince a Suzuka dal 2004!

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