F1 Ferrari | ufficiale il rinnovo di Charles Leclerc amore eterno

Notizia in breve

La Ferrari ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con Charles Leclerc, confermando la sua permanenza nel team. Dopo settimane di rumors, la notizia è stata comunicata senza ambiguità. Leclerc continuerà a gareggiare con la squadra per il prossimo periodo, mettendo fine alle speculazioni sul suo futuro. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.