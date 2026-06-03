F1 Ferrari | ufficiale il rinnovo di Charles Leclerc amore eterno
La Ferrari ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con Charles Leclerc, confermando la sua permanenza nel team. Dopo settimane di rumors, la notizia è stata comunicata senza ambiguità. Leclerc continuerà a gareggiare con la squadra per il prossimo periodo, mettendo fine alle speculazioni sul suo futuro. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.
Charles Leclerc e la Ferrari resteranno ancora insieme. Altro che addio, come vociferato negli ultimi mesi. Il pilote monegasco e la Rossa confermano il rinnovo del contratto. L’annuncio ufficiale giunge alla vigilia del weekend di gara nel Principato. La “Scuderia Ferrari annuncia il rinnovo del proprio accordo con Charles Leclerc che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni”. Con queste precise parole il team di Maranello ufficializza la prosecuzione del rapporto con il pilota cresciuto in casa. La squadra italiana sceglie un momento importante, ovvero la vigilia della gara monegasca, per rassicurare i tifosi e confermare il pilota. 🔗 Leggi su Sportface.it
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#F1 È ufficiale, la #Ferrari annuncia il rinnovo pluriennale dell’accordo con Charles #Leclerc. La squadra che ho sempre amato, ha commentato il pilota monegasco x.com
#F1 È ufficiale, la #Ferrari annuncia il rinnovo pluriennale dell’accordo con Charles #Leclerc. La squadra che ho sempre amato, ha commentato il pilota monegasco facebook
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