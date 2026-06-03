A Lecce, due uomini sono stati arrestati dopo aver rapinato un supermercato e un negozio di abbigliamento, minacciando clienti e dipendenti con un coltello. La refurtiva è stata recuperata. Le rapine sono avvenute nel centro città e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante gli episodi.

Due cittadini italiani sono stati arrestati in flagranza di reato a Lecce per rapina impropria aggravata, ricettazione, porto di oggetti o armi atti ad offendere, nonché resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. I fatti sono avvenuti nella giornata di 2 giugno, quando i due uomini, un 34enne originario di Trani e residente a Barletta, e un 46enne originario di Latina e residente a Cisterna di Latina, sono stati fermati dagli agenti della Squadra Volante della Questura dopo due episodi distinti di rapina in pieno centro cittadino. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, con un intervento tempestivo degli agenti a seguito di segnalazioni pervenute alla Sala Operativa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Lecce, terrore in centro: rapinano un market e un negozio di abbigliamento minacciando tutti col coltello

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