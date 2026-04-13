In sei minacciano due ragazzine col coltello e le rapinano | la banda rintracciata grazie all' AirTag

Sabato pomeriggio a Milano, sei giovani sono stati arrestati dalla polizia locale con l’accusa di aver rapinato due ragazzine. Le vittime sono state minacciate con un coltello prima di subire il furto. Grazie a un AirTag, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare e fermare i sospetti. L’operazione ha coinvolto tre maggiorenni e tre minorenni, tutti portati in custodia con l’accusa di rapina aggravata in concorso.