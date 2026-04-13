In sei minacciano due ragazzine col coltello e le rapinano | la banda rintracciata grazie all' AirTag
Sabato pomeriggio a Milano, sei giovani sono stati arrestati dalla polizia locale con l’accusa di aver rapinato due ragazzine. Le vittime sono state minacciate con un coltello prima di subire il furto. Grazie a un AirTag, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare e fermare i sospetti. L’operazione ha coinvolto tre maggiorenni e tre minorenni, tutti portati in custodia con l’accusa di rapina aggravata in concorso.
Minacciate con un coltello e derubate da una banda malviventi. La polizia locale di Milano ha arrestato, nel pomeriggio di sabato, sei ragazzi, tre maggiorenni e tre minorenni, con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Il colpo è avvenuto nei mezzanini della metro M5 alla fermata Ponale. Il.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Milano, quattro minorenni minacciano col coltello un 16enne per rapinarlo: due arrestati e due denunciatiMilano, 3 febbraio 2026 – Avevano preso di mira un 16enne, a cui volevano rubare la sigaretta elettronica sotto la minaccia del coltello.