Pordenone agguato al rider | tre incappucciati lo rapinano col coltello

A Pordenone, tre uomini incappucciati hanno avvicinato un rider e, minacciandolo con un coltello, gli hanno rubato il pacco e il telefono. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione è avvenuta in pochi secondi, senza che il rider potesse opporsi. Dopo il furto, i tre aggressori sono fuggiti a piedi in direzione sconosciuta, lasciando il rider illeso ma sotto shock. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili e capire se ci siano complici coinvolti nell'operazione.

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