Pordenone agguato al rider | tre incappucciati lo rapinano col coltello
A Pordenone, tre uomini incappucciati hanno avvicinato un rider e, minacciandolo con un coltello, gli hanno rubato il pacco e il telefono. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione è avvenuta in pochi secondi, senza che il rider potesse opporsi. Dopo il furto, i tre aggressori sono fuggiti a piedi in direzione sconosciuta, lasciando il rider illeso ma sotto shock. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili e capire se ci siano complici coinvolti nell'operazione.
? Domande chiave Come hanno fatto i tre aggressori a pianificare l'agguato con precisione?. Chi sono i complici che sono fuggiti a piedi dopo il furto?. Dove si sono nascosti i malviventi dopo la rapina in via Cappuccini?. Perché i rapinatori hanno scelto proprio quel parcheggio isolato per colpire?.? In Breve Agguato avvenuto ieri alle 20:30 nel parcheggio del cimitero in via Cappuccini.. Tre malviventi incappucciati hanno sottratto quattro pizze fuggendo a piedi dal luogo.. Carabinieri del Radiomobile di Pordenone hanno avviato le indagini per identificare i colpevoli.. L'episodio evidenzia la vulnerabilità dei rider nelle zone periferiche e meno illuminate. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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