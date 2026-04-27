il vecchio eppure nuovo lebron james

A 41 anni, LeBron James continua a dimostrare di essere un elemento fondamentale in NBA. La sua presenza in campo si fa sentire nonostante l’età avanzata, mantenendo alta la sua efficacia e il suo livello di gioco. La sua carriera, lunga e ricca di successi, si conferma ancora una volta come esempio di longevità e costanza. La sua influenza si vede anche nella capacità di adattarsi alle sfide della competizione moderna.

Nella notte italiana tra domenica e lunedì gli Houston Rockets hanno battuto 115 a 96 i Los Angeles Lakers al primo turno dei playoff di NBA, le fasi finali del campionato statunitense di basket. Da settimane i Lakers non hanno in campo i loro due migliori marcatori stagionali e si affidano soprattutto al 41enne LeBron James, che ha fatto 9 assist, 4 rimbalzi (i recuperi palla dopo un tiro sbagliato) e 10 punti. È una partita più che discreta per un cestista di quella età, che riesce ancora a giocare a questi altissimi livelli; per lui, invece, è stata la peggiore delle quattro giocate finora, ai playoff, dai Lakers. Se i Lakers stanno...🔗 Leggi su Ilpost.it

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Cleveland Cavaliers should absolutely trade for LeBron James if they can

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