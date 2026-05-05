lebron james contro il tempo

LeBron James ha raggiunto 188 vittorie ai playoff, un dato che sta attirando molta attenzione. Attualmente, il giocatore sta affrontando una stagione ricca di sfide e record personali. Le sue prestazioni continuano a essere sotto i riflettori, mentre si avvicina a nuovi traguardi nella carriera. La sua presenza in campo resta una costante nei momenti più decisivi della stagione.

I numeri che stanno girando in questi giorni sono impressionanti: 188 partite vinte ai playoff (più dei Chicago Bulls, la franchigia intera, nei suoi circa 60 anni di storia), per un totale di 42 serie playoff superate (sempre più dei Chicago Bulls) in 19 stagioni di post-season (più degli Orlando Magic). E poi, ovviamente: più partite giocate e vinte ai playoff, più punti, più prestazioni da 30, 20 e 10 punti e altri record ancora che non mi metterò qui a citare; più quelli relativi al tempo dilatato in cui ha messo insieme questi record, dall’aver vinto partite ai playoff contro padri e figli, all’averlo fatto per l’uscita de Il Diavolo veste Prada I e II.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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LeBron James v. Father Time

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Una raccolta di contenuti

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