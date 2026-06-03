A Sansepolcro sono state premiate alcune ex amministratrici che hanno contribuito alla vita politica locale in più legislature. L’evento ha coinvolto diverse donne che hanno ricoperto ruoli pubblici nel corso degli anni. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi, con un riconoscimento pubblico per il loro lavoro e impegno. Nessun dettaglio sui nomi o sui ruoli specifici delle premiate è stato comunicato.

SANSEPOLCRO Sansepolcro ha reso omaggio nei giorni scorsi alle donne che hanno contribuito in più legislature a fare la vita amministrativa della città. In altre parole, a coloro che hanno occupato un posto fra gli scranni di Palazzo delle Laudi: ovviamente, non avrebbe potuto esistere un luogo diverso dalla sala consiliare, dove erano convenuti il sindaco Fabrizio Innocenti, il presidente di assise Antonello Antonelli, il maggiore Carmine Feola della Compagnia Carabinieri e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Il motivo di cerimonia è facilmente intuibile: dare un significato all’ 80esimo anniversario del voto esteso anche alle donne e in questo caso anche alle donne elette. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le voci delle donne in Comune. Premiate le ex amministratrici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ella era lo más prohibido que existía. Pero la amó | Francesca & Michaela | GL Bridgerton | Parte 1

Notizie e thread social correlati

“Donna e Legalità 2026”, a Martina Franca premiate le donne delle istituzioniA Martina Franca si è svolta la prima edizione di “Donna e Legalità 2026”, con grande partecipazione.

Leggi anche: Donne in Comune 2026: 44.402 amministratrici nei municipi italiani (35,3%), tutti i dati del report ANCI

Temi più discussi: Ottant’anni di Due Giugno; Donne: il tempo e la voce; Le voci delle donne in Comune. Premiate le ex amministratrici; Cultura, Ritanna Armeni ha vinto il Premio letterario nazionale per la donna scrittrice.

Sottolineo queste due parole: unità e maturità democratica, che sono ben raffigurate in quel giorno dal voto finalmente comune delle donne e degli uomini d'Italia. Dieci giovani adulti riflettono, insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sui fut x.com

Il dramma delle voci delle scuole medie mi colpisce ancora anni dopo e non so perché reddit

Al WeWorld Festival le voci delle madri di Gaza: Pensano a limitare le sofferenze dei figli, mai una parola d’odioUnite e Plurali - meglio parlarne prima che mai: torna con questo invito il WeWorld Festival, a Base Milano. Dal 15 al 17 maggio, tre giorni di talk, performance, mostre, musica e attivazione ... ilgiorno.it

L'Odissea delle donne, le voci di Atena, Penelope, Circe, Calipso, Nausicaa ed EuricleaAtena, Penelope, Circe, Calipso, Euriclea, Nausicaa: donne inquiete e indomite. Ulisse è l’uomo fisicamente assente, ma presente nella loro determinazione a restituirne l’immagine e la sua storia da ... corriere.it