Donna e Legalità 2026 a Martina Franca premiate le donne delle istituzioni

A Martina Franca si è svolta la prima edizione di “Donna e Legalità 2026”, con grande partecipazione. Durante l’evento sono state premiate le donne impegnate nei settori della giustizia, della sicurezza e dell’amministrazione pubblica. La manifestazione ha visto la presenza di numerose rappresentanti istituzionali e professioniste, che hanno ricevuto riconoscimenti per il loro lavoro quotidiano nel campo della legalità.

Tarantini Time Quotidiano Grande partecipazione a Martina Franca per la prima edizione di “Donna e Legalità 2026”, manifestazione dedicata al ruolo delle donne impegnate quotidianamente nei settori della giustizia, della sicurezza e dell’amministrazione pubblica. L’evento si è svolto presso la Biblioteca Comunale e ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo scolastico e delle associazioni del territorio. Nel corso della cerimonia sono state premiate numerose professioniste appartenenti alla magistratura, alle forze di polizia, alla Guardia di Finanza, alla Guardia Costiera, alla Polizia Penitenziaria, alla Polizia Locale e all’amministrazione giudiziaria, riconoscendone l’impegno, la professionalità e il contributo offerto alla tutela della legalità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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31 MAGGIO 2026 MARTINA FRANCA DONNA E LEGALITÀ, TRIBUTO ALLE DONNE IN DIVISA E MAGISTRATURA

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