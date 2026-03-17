Donne in Comune 2026 | 44.402 amministratrici nei municipi italiani 35,3% tutti i dati del report ANCI

Secondo il report ANCI 2026, nelle amministrazioni comunali italiane ci sono 44.402 donne che ricoprono ruoli di amministratrici, rappresentando il 35,3% del totale. Questi numeri mostrano una crescita significativa rispetto agli anni precedenti e riguardano territori di diversa dimensione e complessità. I dati evidenziano come le donne siano sempre più presenti nelle cariche amministrative locali.