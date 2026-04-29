Maggio in musica al 752 Heineken Pub | il programma dei live al Porto Antico

A maggio, il 752 Heineken Pub al Porto Antico ospiterà diversi eventi musicali dal vivo. Il locale, situato in Calata Cattaneo 12, si prepara a proporre un calendario di concerti durante tutto il mese. La programmazione include performance di artisti locali e, in alcuni casi, gruppi provenienti da altre città. L’ingresso agli eventi è generalmente gratuito e aperto al pubblico.

Il mese di maggio si accende di musica al 752 Heineken Pub, situato nella splendida cornice del Porto Antico (Calata Cattaneo 12). Il locale genovese conferma la sua forte vocazione per l'intrattenimento dal vivo proponendo un ricco e variegato calendario di appuntamenti per i fine settimana.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Gli eventi di marzo del 752 Heineken Pub del Porto Antico di GenovaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... “La vita è adesso”: Claudio Baglioni in concerto al Porto Antico per il Live in Genova FestivalMercoledì 8 luglio Claudio Baglioni sarà all’Arena del Mare di Genova con il tour “La vita è adesso” all’interno del Live in Genova Festival.