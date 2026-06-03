le prime mosse del diesse recanatese contatti non solo con boccanera

Il nuovo direttore sportivo della Recanatese ha iniziato a lavorare subito, anche durante il giorno festivo. Ha avviato diversi contatti, non limitandosi a una sola trattativa, ma coinvolgendo più giocatori e agenti. Tra le mosse iniziali, ci sono incontri e telefonate con vari soggetti del settore. L’obiettivo è rafforzare la squadra in vista delle prossime competizioni, anche se ancora non sono stati annunciati acquisti ufficiali.

Prime mosse di Massimo Andreatini, neo ds della Recanatese che, ignaro del giorno festivo, ha già allacciato o ri-allacciato tutta una serie di rapporti per porre le prime fondamenta della nuova squadra giallorossa. Andreatini, avviati i primi colloqui? "Sì, ho già parlato con diversi ragazzi e tutti li ho trovati ben predisposti a proseguire il rapporto con noi. A loro ho ribadito il concetto che non terrò nessuno controvoglia e si dovrà essere motivati e mentalizzati ad impegnarsi per la causa della squadra. Ciò è tanto più vero in una piazza come Recanati dove le pressioni esistono ma sono relative, almeno rispetto ad altre realtà. C’è... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Le prime mosse. La Recanatese è al lavoro per allargare la base societariaAdesso si cercherà di passare dalle parole ai fatti mettendo a frutto i contatti avviati tempo fa. msn.com