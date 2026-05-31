Dopo l’uscita di ieri, si discute se De Laurentiis acquisterebbe un’auto usata da De Bruyne. Nel frattempo, Montezemolo ha commentato alla presentazione di una Ferrari elettrica, affermando che si rischia la distruzione di un mito. Le sue parole sono state rivolte alla trasformazione del marchio e alle sfide del settore. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito sui comportamenti di altri.

Il comportamento – diverso – di Montezemolo. Caro Napolista, martedì scorso alla presentazione di Luce, la Ferrari elettrica, Luca Cordero di Montezemolo ha espresso subito il suo pensiero: “Si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo. Spero che si tolga il Cavallino, almeno, da quella macchina”. I professionisti sorretti da grandiosa esperienza nel proprio campo fanno così, alzano il livello del confronto pur sapendo che non necessariamente sia più tempo per loro. Kevin De Bruyne aveva due possibilità: lavorare per un miglioramento dall’interno del Napoli oppure aspettare che il quotidiano belga Nieuwsblad programmasse un’uscita così così. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dopo l’uscita di ieri, De Laurentiis comprerebbe mai un’auto usata da De Bruyne?

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