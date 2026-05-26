Durante una conferenza stampa, sono avvenuti momenti insoliti: un intervento di Conte e un elogio del passaggio di De Bruyne. La situazione si è fatta surreale, con alcuni presenti che non hanno voluto fare il giro di campo. Un passaggio di De Bruyne è stato descritto come particolarmente bello, suscitando emozioni tra i partecipanti. La scena ha mostrato un mix di formalità e momenti spontanei, creando un’atmosfera inattesa e fuori dal comune.

La realtà ha fatto irruzione nella stanza. La conferenza stampa è stata surreale, Conte ha salutato, qualcuno non ha voluto fare il giro di campo, un passaggio di De Bruyne è stato così bello da far male. A Napoli la realtà si porta sempre dietro qualcuno di poco raccomandabile, e il podcast Napolista di questa settimana è il tentativo di chiudere il biennio contiano camminando tra le righe di una stagione che ha vinto uno scudetto, perso un altro, mandato via un allenatore e fatto entrare Philip Roth in una conversazione di calcio. Non chiedeteci come. I saluti di Conte (e qualcuno che non vuol fare il giro di campo). Fabio e Raniero partono dal Maradona dell’ultima giornata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conferenza stampa surreale di Conte e De Laurentiis, elogio del passaggio di De Bruyne

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Conferenza Stampa | Luigi De Laurentiis

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