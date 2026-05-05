Pacchi smarriti o non ritirati da acquistare a prezzo di saldo sbarca in Brianza il progetto Mistery Box

In Brianza è stato avviato un nuovo progetto chiamato Mistery Box, che permette di acquistare a prezzo ridotto prodotti provenienti da resi, giacenze di magazzino, stock invenduti, pacchi smarriti e ordini non ritirati da piattaforme di e-commerce. Questa iniziativa offre ai consumatori la possibilità di acquistare articoli a prezzo scontato, spesso di provenienza varia e con caratteristiche imprevedibili.

Acquistare a prezzo di saldo prodotti provenienti da resi, giacenze di magazzino, stock invenduti, spedizioni smarrite e pacchi Amazon non ritirati dell’e-commerce. Sarà quello che brianzoli e non potranno fare dal 6 al 10 maggio al Torri Bianche di Vimercate dove andrà in scena il progetto.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Al Centro d’Abruzzo sbarca il progetto “Mystery Box” per l'acquisto al buio dei pacchi resi dell'e-commerceRiuso dei materiali, attenzione all’ambiente e lotta agli sprechi sono i valori che ispirano il progetto “Mystery Box”, un format dedicato allo... Pacchi smarriti venduti al chilo. Dietro il business delle "mystery box" ad ArezzoChe fine fanno le tonnellate di pacchi del circuito e-commerce che settimanalmente rimangono smarriti? Da più di un anno ormai il loro destino ha... Contenuti di approfondimento Si parla di: Shopping al buio e sostenibilità: all'iper arrivano le Mystery Box dove si può trovare di tutto. Pacchi smarriti venduti al chilo. Dietro il business delle mystery box ad ArezzoPrezzi che variano da 19,90 euro al chilo fino ai 39,90 delle scatole premium. Chi c'è dietro il nuovo fenomeno? Ecco come è andata nel primo appuntamento aretino e quali sono i prossimi eventi ... arezzonotizie.it Pacchi non ritirati di Amazon, come funzionano gli acquisti folli per conquistare le mystery boxPacchi, che passione. Esaurita l'abbuffata natalizia, forse sedotti e conquistati dall’aver guardato sui social una valanga di video dei cosiddetti unboxing, da tradurre con spacchettamento, i ... ilsecoloxix.it