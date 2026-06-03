' Le mille e una donna' antologia di fiabe da tutto il mondo
Nell’ambito della stagione estiva di Fondazione Teatro Due, lo splendido e rigoglioso giardino dell’ex Chiostro di San Cristoforo, sede dell’impresa e della Fondazione Pizzarotti, accoglierà dal 10 al 12 giugno, dalle ore 18.45, Le mille e una donna, un’antologia di fiabe da tutto il mondo scelte. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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