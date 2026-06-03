Nell’ambito della stagione estiva di Fondazione Teatro Due, lo splendido e rigoglioso giardino dell’ex Chiostro di San Cristoforo, sede dell’impresa e della Fondazione Pizzarotti, accoglierà dal 10 al 12 giugno, dalle ore 18.45, Le mille e una donna, un’antologia di fiabe da tutto il mondo scelte. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Le mille e una donna. Fiabe di streghe, fate e bambine”: Alberto Nicolino con Vassilissa al PasqualinoDomenica 26 aprile alle 12, al Museo delle Marionette, si terrà l’evento “Le mille e una donna.

Le mille e una donna. Fiabe di streghe, fate e bambine: al Museo delle marionette il format di Alberto NicolinoDomenica 31 maggio alle 12, al Museo delle marionette, si terrà “I cigni selvatici.

Argomenti più discussi: 'Le mille e una donna', antologia di fiabe da tutto il mondo; Donne di Grecia, personalità femminili che hanno forgiato il mito e che parlano al presente: il Professor Giulio Guidorizzi ci racconta i retroscena del suo libro; Lipedema: una donna che ne soffre e una dottoressa che se ne occupa in studio spiegano che cosa comporta la malattia che rende le gambe gonfie e dolenti; Lukashenko a Macron: Meloni è una donna, non può trattare con Mosca.

Il voto del 1946 diventa uno spot su Meloni: una donna la sogna premier e va alle urne x.com

Dio della Guerra: Laufey, i nerd sono pronti a interpretare una donna poco attraente in un videogioco? reddit

Mille e Una Cover riporta in tv i duetti più belli di Sanremo: conduttori, puntate e scalettaMille una cover Sanremo ripropone i duetti più belli del Festival, dal 2015 a oggi: scopriamo conduttori, puntate e scaletta. donnaglamour.it