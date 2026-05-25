Le mille e una donna Fiabe di streghe fate e bambine | al Museo delle marionette il format di Alberto Nicolino

Domenica 31 maggio alle 12, al Museo delle marionette, si terrà “I cigni selvatici. Il viaggio dei migranti”, secondo appuntamento del format di Alberto Nicolino “Le mille e una donna”. La rappresentazione è dedicata alle storie di donne, fate e bambine.

Domenica 31 maggio, alle 12 al Museo, I cigni selvatici. Il viaggio dei migranti sarà il nuovo appuntamento con il format di Alberto Nicolino Le mille e una donna. Fiabe di streghe, fate e bambine.La fiaba è una forma espressiva transculturale. Storie quasi identiche si sono diffuse e tramandate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Alberto Nicolino al Museo delle Marionette: in scena "La furia di Orlando" e "Le mille e una donna"Al Museo delle Marionette si è tenuto un spettacolo con Alberto Nicolino, che ha portato in scena due produzioni.

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