Le mille e una donna Fiabe di streghe fate e bambine | al Museo delle marionette il format di Alberto Nicolino

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 31 maggio alle 12, al Museo delle marionette, si terrà “I cigni selvatici. Il viaggio dei migranti”, secondo appuntamento del format di Alberto Nicolino “Le mille e una donna”. La rappresentazione è dedicata alle storie di donne, fate e bambine.

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Domenica 31 maggio, alle 12 al Museo, I cigni selvatici. Il viaggio dei migranti sarà il nuovo appuntamento con il format di Alberto Nicolino Le mille e una donna. Fiabe di streghe, fate e bambine.La fiaba è una forma espressiva transculturale. Storie quasi identiche si sono diffuse e tramandate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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