Le immagini delle tattiche dilatorie dell'Arsenal in finale di Champions | l'arbitro Siebert li stronca

Durante la finale di Champions, l’arbitro Siebert ha sospeso il gioco più volte per fermare le tattiche dilatorie dell’Arsenal. Le immagini catturate mostrano il team britannico che ha ritardato le riprese del gioco, interrompendo il ritmo. L’arbitro ha fischiato più volte per fermare le continue perdite di tempo, penalizzando le strategie di rallentamento. La decisione di interrompere il gioco ha influito sul corso della partita.

Alcune immagini non viste in diretta mostrano perché l'arbitro Siebert che ha diretto la finale di Champions League ha deciso di fischiare la fine del primo tempo non facendo battere un calcio d'angolo all'Arsenal: ha voluto dargli una lezione per le tattiche di basso livello usate, volte a perdere tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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