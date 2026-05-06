L'Arsenal ha usato mezzi da Terza Categoria contro l'Atletico per arrivare in finale di Champions

Durante i minuti finali della semifinale di Champions tra l'Arsenal e l'Atletico Madrid, i membri dello staff dei Gunners sono stati protagonisti di comportamenti considerati antisportivi, come il nascondere o lanciare palloni in tribuna. Questi episodi hanno causato ritardi nel riprendere il gioco, suscitando commenti sul clima teso e le pratiche adottate dalla squadra inglese per raggiungere la finale.

Gli ultimi minuti della semifinale di Champions tra l'Arsenal e l'Atletico Madrid sono stati contrassegnati da continui comportamenti antisportivi dei componenti della panchina dei Gunners con palloni nascosti o lanciati in tribuna per rallentare la ripresa del gioco.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’audio del fischio chiarisce i dubbi sul rigore non dato all’Atletico contro l’Arsenal: è successivoIn Spagna divampa la polemica per il calcio di rigore non dato all'Atletico Madrid contro l'Arsenal, qualcuno d'altra parte sostiene che una volta... Il gol di Saka manda l’Arsenal in finale di Champions dopo 20 anni: Atletico Madrid storditoLa rete segnata alla fine del primo tempo (1-0) decide la prima semifinale di Champions. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Titolo Terza categoria Verona. Domenica la sfida decisiva Cavalponica Aurora-Napoleonica; Terza Categoria: segui live la giornata di campionato; Terza Categoria: mister e società ancora insieme!; Dalla Terza Categoria alla Promozione nell'arco di tre stagioni: la favola del Quartiere Campo dell'Oro. TERZA CATEGORIA Ritornano al successo, gli Under 21 di Mister Fascia, ed è una bella vittoria, contro il forte Pausania, quarta forza del campionato. In gol Pintus e Burgio, e un’autorete a completare il nostro bottino. Prossimo impegno sabato pomeriggio - facebook.com facebook