Chi è Siebert l'arbitro della finale Champions tra PSG e Arsenal che ha già diretto due volte i Gunners

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Daniel Siebert arbitrerà la finale di Champions tra PSG e Arsenal, la prima volta nella sua carriera. L’arbitro tedesco ha già diretto due volte i Gunners in passato. La partita si svolgerà senza precedenti per lui, che si appresta a dirigere il match più importante della competizione europea.

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Sarà Daniel Siebert per la prima volta nella sua carriera ad arbitrare una finale di Champions: PSG-Arsenal. Il fischietto tedesco ha già incrociato 2 volte i Gunners. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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