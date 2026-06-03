Le foto segrete di Morata e Campello lei confessa | Nessuno lo sapeva Il ritorno di fiamma è clamoroso

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono state diffuse foto private di due personaggi noti, con una delle parti che ammette: “Nessuno lo sapeva”. La pubblicazione delle immagini ha suscitato sorpresa, mentre si parla di un possibile ritorno di una relazione sentimentale tra i due. La canzone di Venditti citata nel testo fa riferimento a storie d’amore che, nonostante le difficoltà, si riaccendono nel tempo.

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“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Così canta Antonello Venditti nella sua meravigliosa canzone dal titolo Amici Mai. Uscita nel 1991, ancora attuale per le storie d'amore profonde e travagliate, come quella di Alice Campello e Alvaro Morata. Tra i due, infatti. 🔗 Leggi su Today.it

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