Alvaro Morata e Alice Campello insieme per i figli nessun ritorno di fiamma | Rapporto distaccato

Alvaro Morata e Alice Campello sono stati visti insieme in un parco di Milano, accompagnando i loro figli. Non si tratta di un incontro tra i due come coppia, ma di una presenza condivisa per il benessere dei figli. La relazione tra i due sembra essere rimasta distaccata, senza segnali di un riavvicinamento. La presenza congiunta al parco si è svolta in modo pacato e senza interazioni particolari.

Alice Campello e Alvaro Morata sono stati avvistati insieme al parco a Milano, ma solamente per stare accanto ai loro figli. Nessun ritorno di fiamma all'orizzonte, anzi, il settimanale che li ha paparazzati parla di un "rapporto distaccato" dopo la fine del matrimonio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello nuove indiscrezioni

Temi più discussi: La foto sexy di Alice Campello spiazza tutti (e riaccende i gossip su Alvaro Morata); Alice Campello se ne frega dei gossip su Morata: Esiste un’altra versione di me; Alice è innaMorata: selfie della bella mestrina con il campione della Juve; Elisabetta Gregoraci, gli addominali scolpiti oscurano Alice Campello, sola ai Rolex di Monte-Carlo.

Alice Campello e Alvaro Morata, le nuove foto insieme | Il dettaglio che fa incuriosire i fanDopo la rottura definitiva, Campello e Morata sono nuovamente apparsi insieme in compagnia dei figli. C'è un dettaglio che non è sfuggito ai fan. ilsussidiario.net

Morata e Alice Campello si rivedono, incontro teso al parcoIl calciatore e l’ex moglie sono stati fotografati insieme ai figli in momenti affettuosi ma tra loro nessun dialogo né sguardi. E alla fine si sono allontanati separatamente ... corrieredellosport.it

#AlvaroMorata e #AliceCampello paparazzati al parco con i figli La coppia si e' separata ma il settimanale #Chi pubblica delle foto che la mostra insieme ai figli. Su Chi si legge anche che ai nota un rapporto freddo tra i due e che l'incontro è stato fatto esclusiv - facebook.com facebook

59' Oyuncu degisikligi. Alvaro Morata Anastasios Douvikas Maxence Caqueret Lucas Da Cunha #ComoPisa 3-0 | #SerieA | #ForzaComo x.com