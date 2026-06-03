Le Foreste Casentinesi dipingono la tela | a Premilcuore arrivano i Paesaggi Assoluti di Roberto Ghezzi
L’artista Roberto Ghezzi approda in Romagna per dare vita a un dialogo unico con uno dei polmoni verdi più importanti d'Europa, bene dell'Umanità. Da domenica 7 giugno a domenica 21 giugno 2026, la sede espositiva di Via Roma 2b a Premilcuore ospiterà la mostra personale intitolata “Paesaggi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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