Fino al 31 maggio 2026 il Castello di Poppi ospita Paesaggi Assoluti, la mostra dell’artista cortonese Roberto Ghezzi. L’esposizione presenta una selezione di “Naturografie”, opere nate dall’interazione diretta tra tessuti naturali e gli ecosistemi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Installate per mesi tra faggete, abetine, corsi d’acqua e aree umide, le tele hanno accolto l’azione del tempo, degli agenti atmosferici e degli organismi presenti nell’ambiente, trasformandosi in testimonianze uniche dei processi naturali. Un progetto che unisce ricerca artistica, osservazione scientifica e riflessione sul rapporto tra uomo e paesaggio. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Paesaggi Assoluti: il bosco diventa artista nelle opere di Roberto Ghezzi

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