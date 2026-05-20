Il castello di Poppi ospita la mostra “Paesaggi Assoluti” di Roberto Ghezzi, che si avvicina alla chiusura. Il 20 maggio 2026 si svolgerà un evento dedicato alle scuole, durante il quale si discuterà di arte, natura e ricerca scientifica. L'iniziativa coinvolge studenti e figure di riferimento nel settore, offrendo l’opportunità di approfondire i temi affrontati nelle opere esposte. La mostra sarà visitabile fino alla sua conclusione, prevista nei prossimi giorni.

Arezzo, 20 maggio 2026 – La mostra “Paesaggi Assoluti” di Roberto Ghezzi, ospitata al Castello di Poppi, entra nella sua fase conclusiva con un appuntamento dedicato al dialogo tra arte, natura, ricerca scientifica e nuove generazioni. Giovedì 23 maggio alle ore 10, il Castello ospiterà un incontro aperto al pubblico al quale parteciperanno anche circa 100 studenti delle scuole superiori di Poppi, coinvolti in un momento di approfondimento sul progetto espositivo e sui temi che lo attraversano: il rapporto tra uomo e ambiente, la tutela degli ecosistemi, il paesaggio come spazio vivo e in trasformazione, il ruolo dell’arte contemporanea come strumento di osservazione e consapevolezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Paesaggi assoluti” incontra le scuole: al castello di Poppi appuntamento con Roberto Ghezzi

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