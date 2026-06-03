Le eccellenze dello street food sul palcoscenico di Terni Senza Glutine
Dal 4 al 7 giugno, largo Frankl a Terni ospiterà il primo evento regionale dedicato all’alimentazione senza glutine. Durante la manifestazione, saranno presenti numerosi stand di street food, con specialità senza glutine provenienti da diverse cucine. Il mercato temporaneo offrirà anche prodotti e ingredienti specifici per chi segue una dieta gluten free. L’evento si svolgerà nel cuore della città dell’acciaio, attirando visitatori e appassionati del settore.
Il cuore della città dell’acciaio si prepara ad accogliere Terni Senza Glutine, il primo grande evento regionale dedicato all’alimentazione gluten free, in programma dal 4 al 7 giugno a largo Frankl.Per quattro giorni, la città ospiterà un vero e proprio villaggio del gusto, con cucine e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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